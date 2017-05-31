Парламент Азербайджана принял закон об исполнении госбюджета на 2016 г

2017-05-31 14:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана на пленарном заседании в среду принял закон об исполнении государственного бюджета на 2016 год.

Выступая на пленарном заседании министр финансов Самир Шарифов отметил, что несмотря на сложный 2016 год под руководством главы государства удалось добиться реализации важных социально-экономических задач.

«Как уже отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, процесс адаптации экономики к новым реалиям уже завершился. Это относится как к частным, так и государственным субъектам», - добавил министр.

Он также отметил, что в настоящее время продолжается реализация госбюджета на 2017 год и идут работы по формированию госбюджета на 2018 год.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2016 году составили 17,5 миллиарда манатов (исполнены на 104,1 процента), расходы — 17,75 миллиарда манатов (исполнение на 96 процентов). Дефицит госбюджета составил 245,6 миллиона манатов, что ниже прогноза в 1,67 миллиарда манатов.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli