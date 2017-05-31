Президент: «Азербайджан в регионе стал гарантом энергобезопасности»

2017-05-31 16:16 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал письмо участникам 24-й Международной нефтегазовой выставки и конференции «Нефть и газ Каспия».

Как передает АПА-Экономикс, в письме говорится, что сегодня Азербайджан в международном пространстве известен как надежный партнер.

«Наряду с выполнением всех взятых на нас обязательств, мы создали выгодные условия для иностранных инвесторов. Динамический путь развития Азербайджана, начавшийся подписанием соглашений с крупными компаниями мира, доказало, что страна является достойным партнером по энергобезопасности Евразии», - подчеркнуто в письме.