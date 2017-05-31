ИГИЛ взяла ответственность за взрыв в Кабуле

2017-05-31 16:12 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле сегодня утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90, 380 человек получили ранения.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

Н.О.