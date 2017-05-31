Определился самый дорогой футбольный клуб мира

2017-05-31 16:27 | www.oxu.az | 4

Английский «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте организации.

По версии компании, стоимость английского клуба оценивается в 3,186 млрд евро.

«Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Реал» (3,057 млрд евро), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили испанскую «Барселону», оценив ее стоимость в 2,8 млрд евро.

Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая «Бавария» (2,5 млрд евро), английские «Манчестер Сити» (2,04), «Арсенал» (2,02), «Челси» (1,7), «Ливерпуль» (1,4), итальянский «Ювентус» (1,3) и английский «Тоттенхэм» (1,04). Замыкает таблицу французский клуб «Марсель», чья стоимость оценивается в 196 млн евро.

Н.О.