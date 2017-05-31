В Ашхабаде обсудили вопросы трансграничной торговли электроэнергией

2017-05-31 15:27 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в рамках работы Форума Международной энергетической хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов» в среду состоялось обсуждение вопросов трансграничной торговли электроэнергией, сообщает "Нефтегазовая отрасль" Туркменистана.

В ходе сессии с докладом на тему «Вызовы и возможности торговли электроэнергией между Центральной и Южной Азией» выступил министр энергетики Туркменистана, заместитель Председателя Конференции по Энергетической Хартии Чарымурат Пурчеков. В его выступлении были отмечены основные тенденции поставок электроэнергии среди стран Азиатского региона.

На данной сессии также выступила представитель австрийской компании «Energy control» Сарин Абадо. Она рассказала об опыте ЕС в интеграции региональных рынков электроэнергии. В частности, была отмечена большая роль стран ЕС в развитии регионального транзита энергоресурсов.

Также на сессии выступили старший советник по вопросам электроэнергии проекта «Energy Links» Мэтью Эддисон и директор Координационно-диспетчерского центра Узбекистана «Энергия» Хамидулла Шамсиев.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Иран, Афганистан. Изучаются перспективы поставок в страны Кавказа, Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)