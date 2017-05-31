Саакашвили министру юстиции: Ты мерзавец! – ВИДЕО

2017-05-31 16:35 | www.oxu.az | 3

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что готовит иск о защите чести и достоинства против лидера политической партии «Рух нових сил», бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Петренко заявил, что пришедший к нему на встречу Саакашвили «опустился до базарного уровня, ругался, пытался спровоцировать драку, вел себя недопустимо».

Министр также утверждает, что на митинге под Минюстом Саакашвили и его сторонники озвучивали неправдивую информацию, что ведомство отказывает в регистрации смены названия партии «Рух нових сил» и при этом незаконно зарегистрировало партию-клон «Блок Михеила Саакашвили».

Петренко сказал, что изменения в названии будут зарегистрированы, когда партия подаст все необходимые документы.

К регистрации партии однофамильца экс-президента Грузии Минюст обязал суд, сообщил глава ведомства.

«Больше года назад группа граждан Украины, среди которых был однофамилец Саакашвили, подала пакет документов на регистрацию «Блока Саакашвили». Министерство юстиции отказало в регистрации этой партии. Эти граждане обратились в суд – и больше года у них были судебные процессы, вплоть до Высшего админсуда. Михаил Саакашвили знал об этом судебном процессе, но в течение года не проявил желания вступить в дело. А сегодня описывает ситуацию, будто министерство юстиции совершило незаконные действия», - рассказал Петренко.

Н.О.