Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ (версия 7)

2017-05-31 15:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья. Я сердечно приветствую всех вас. Поздравляю вас с открытием Каспийской нефтегазовой выставки. Проведение в Азербайджане этой выставки очень знаменательное событие. Это уже 24-я проводимая в стране выставка. Это само по себе является показателем. Это показывает, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что интерес к выставке не уменьшается, а напротив, растет, отметил глава государства.

«Здесь было отмечено, что в этой выставке принимает участие около 300 компаний. Полностью уверен, что нынешняя выставка тоже будет успешной. Но, несомненно, проведение первой выставки сыграло особую роль в том, чтобы о стране узнали в мире. Потому что в то время об Азербайджане не знали, Азербайджан был молодым независимым государством. В нашей стране было достаточно много проблем, и выставка сыграла незаменимую роль в представлении миру ее нефтегазового потенциала. Я хочу выразить признательность организаторам выставки. Они сотрудничают с Азербайджаном уже 24 года, вносят большой вклад в развитие страны. Первая выставка имела особое значение для представления Азербайджана миру как страны с большим потенциалом. С того времени и по сегодняшний день Азербайджан смог построить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере очень успешное сотрудничество", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что это сотрудничество построено на основе взаимных интересов. «И государство, и инвесторы получают свою прибыль. Таким образом, в Азербайджане был создан прекрасный формат сотрудничества с иностранными инвесторами. Сегодня этот формат проявляет себя и в других сферах. Как вы знаете, сегодня основным нашим приоритетом является развитие ненефтяного сектора. Теперь мы стараемся применить накопленный в нефтяном секторе опыт, в частности опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, также в ненефтяном секторе, и смогли добиться успехов и в этой сфере», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – нефтяная страна, первая нефть была добыта в 1846 году.

«Обнаружены новые исторические документы. Некоторое время назад я дал указание о том, чтобы были вновь изучены документы, имеющиеся в различных библиотеках, музеях мира, и собрана более точная информация. На основании этой информации были выявлены новые исторические документы, которые показывают, что в 1846 году в Азербайджане, на территории Бибиэйбат в Баку из первой нефтяной скважины была добыта нефть. Чтобы отметить это знаменательное событие, мы в этом году воздвигли на данной территории памятник в связи с этой старой нефтяной скважиной, и уверен, что этот участок вызовет большой интерес и у туристов, приезжающих в Баку. Также в середине прошлого века впервые в мировом масштабе на море нефть была добыта в Азербайджане в Каспийском море. В этом смысле можно сказать, что родиной нефтедобычи на море также являются Азербайджан, Каспийское море», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что нефтяная промышленность в Азербайджане развивалась и в советский период, и вклад азербайджанских нефтяников в победу над фашизмом во Второй мировой войне незаменим. «70-80 процентов топлива обеспечивались азербайджанскими нефтяниками. Без этого итоги войны могли бы быть иными», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в 1970-х годах под руководством Гейдара Алиева развитие нефтяной промышленности в Азербайджане приобрело еще больший размах. «Были реализованы многие важные проекты. Те проекты, которые и сегодня служат независимому Азербайджану. Однако, к сожалению, в период накануне обретения независимости и в первые ее годы нефтяная промышленность в Азербайджане пришла в упадок. Нефтедобыча, газодобыча резко упали, Азербайджан, можно сказать, утратил темпы динамичного развития. В то же время в результате добычи, не соответствовавшей в свое время никаким экологическим стандартам, большие территории в Баку и на Абшеронском полуострове были загрязнены нефтью.

Сейчас мы очищаем эти загрязненные места, там реализуются очень большие экологические проекты, в том числе знаменитая территория Бибиэйбата превратилась сегодня в экологичное пространство, зеленое пространство. Вот в такой ситуации Азербайджан приблизился к независимости и, конечно же, утратил свою привлекательность для мира. Если мы добавим к этому также кризис, переживаемый в первые годы независимости – неразбериху, хаос, анархию, незаконные вооруженные соединения, гражданскую войну, армянскую оккупацию, то, конечно же, все эти факторы превратили Азербайджан в очень рискованную, опасную для зарубежных инвесторов страну. В этих условиях наш единственный путь развития состоял в привлечении зарубежных инвесторов, и, по счастью, в 1993 году азербайджанский народ, еще раз проявив свою мудрость, пригласил во власть великого лидера Гейдара Алиева, избрал его на пост Президента, и после этого Азербайджан вступил на путь развития», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, начиная с 1993 года, в Азербайджане были предприняты очень важные шаги в направлении стабильности, в течение нескольких лет была полностью восстановлена стабильность, и Азербайджан начал занимать свое достойное место в мире.

«Однако в то время экономика, можно сказать, была разрушена, инфляция составляла более тысячи процентов, промышленное производство практически было разрушено, и для развития с экономической точки зрения больших перспектив не было. И понятно, что страна, не имеющая экономики, никогда не сможет достичь реальной независимости. Сегодня наша независимость измеряется не только государственными атрибутами. У нас есть независимая внешняя и внутренняя политика, есть сильная экономика, финансовые ресурсы. Мы живем за свой счет, и поэтому как независимая страна можем выступать со всех трибун, можем защищать свою позицию. В то время же Азербайджан в определенной степени был в зависимом положении. Денег не было, казна была пуста, экономика была парализована. И тогда перед нашими глазами еще раз оживает то, в какой степени была важна нефтяная стратегия Гейдара Алиева. Потому что тогда, с подписанием «Контракта века» ситуация полностью изменилась, и Азербайджан смог привлечь крупные иностранные инвестиции», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что подписанный в 1994 году «Контракт века» является историческим проектом.

«Если бы тогда не был бы подписан «Контракт века», то не были бы вложены инвестиции в нефтегазовую сферу в Азербайджане. Не было бы вложено никаких инвестиций в месторождение «Шах Дениз». Если бы не были построены нефтегазовые трубопроводы, то сегодня не мог бы быть реализован «Южный газовый коридор». Никто бы не вложил средств в транспортные проекты, в реализуемый сегодня проект транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. И это, если учесть, что Азербайджан вложил в этот проект около одного миллиарда долларов. Если бы у нас не было денег, то, конечно же, никто не инвестировал бы в этот проект. Поэтому «Контракт века» занимает исключительное место в развитии азербайджанского государства. Успешная реализация этого контракта позволила нам направить полученные от нефти средства в человеческий капитал, ненефтяной сектор, инфраструктурные проекты, и развивать нашу страну. Сегодняшний Азербайджан, наши регионы, цветущие города и один из самых красивых городов мира - город Баку, являются наглядным примером проделанной нами работы. Проделанная работа налицо. Мы смогли осуществить всю эту работу в результате продуманной политики. Конечно же, усиливая наш экономический потенциал, мы смогли в значительной степени вывести страну вперед», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства коснулся также продления срока контракта по «Азери-Чираг-Гюнешли».

«Надеюсь, что в ближайшем будущем мы придем к согласию с иностранными инвесторами о продлении этого проекта. Потому что месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли» имеет очень большой потенциал, недобытой нефти еще достаточно много. Поэтому сейчас мы находимся на последнем этапе переговоров с зарубежными партнерами, чтобы сохранить долгосрочный, устойчивый уровень добычи», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вкладываемые в Азербайджан инвестиции в прозрачной форме сохраняются, защищаются в Азербайджане.

«По линии Государственного нефтяного фонда предусматривается реализация самых важных для нашей страны проектов. Первый из них - решение проблем вынужденных переселенцев. За последние годы для вынужденных переселенцев было построено около 100 поселков - именно за счет средств Нефтяного фонда. И эти средства, конечно же, формируются из доходов от нефтяных операций. Сегодня мы, можно сказать, смогли представить себя в мире как современная, динамично развивающаяся страна», - сказал Президент Азербайджана.

«Говоря о значении выставки, мы обязательно должны отметить проект «Шах Дениз». Потому что, возможно, многие забыли, что контракт по проекту «Шах Дениз» был подписан в 1996 году именно во время нефтегазовой выставки. В то время Азербайджан был известен только как нефтяная страна. Реализация проекта «Шах Дениз» превратила Азербайджан в страну, добывающую, экспортирующую и нефть, и газ. Сегодня мы не можем представить региональное сотрудничество без проекта «Шах Дениз». Потому что проект «Шах Дениз» - это проект, решающий именно вопросы энергетической безопасности. Сегодня вопросы энергетической безопасности являются вопросами национальной безопасности стран. Все зависит от энергетики. Природный газ является самым дешевым - конечно, если не учитывать возобновляемую энергию – экологически самым чистым источником энергии. И экономическое развитие развитых стран непосредственно связано с источниками энергии. К счастью, у Азербайджана достаточно большие запасы и нефти, и газа. Доказанные запасы газа страны составляют 2,6 триллиона кубометров. Таким образом, полностью обеспечивая свою энергетическую безопасность, Азербайджан играет свою роль и в решении вопросов энергетической безопасности дружественных стран, стран-партнеров. Разработка месторождения «Шах Дениз» продолжается уже несколько лет. Одновременно за эти годы мы смогли создать диверсифицированную нефтегазотранспортную сеть. Здесь, конечно же, особое место занимают нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в эксплуатации уже 10 лет. Все это исторические проекты. Если бы их не было, если бы в эти проекты не вкладывались инвестиции, то мы никуда не смогли бы экспортировать свои энергетические ресурсы. Потому что мы живем на замкнутой территории, у нас нет выхода к океанам, открытым морям. В этих условиях наши энергетические ресурсы выводятся на зарубежные рынки с помощью нефте- и газопроводов. И здесь недостаточно только экономической стороны, здесь обязательно должно быть региональное сотрудничество. Мы вместе с партнерами создали и укрепляем это сотрудничество», - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что нефтегазовые проекты Азербайджана также являются гарантами безопасности, стабильности, развития в регионе. «Потому что в этих проектах работали десятки тысяч людей. В странах, совместно с нами реализующих сегодня эти проекты, ускоряется развитие в этой сфере. Конечно же, это очень положительно влияет и на отношения между странами», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Супса являются большим нашим достоянием.

«Успешно продолжается и разработка второй фазы проекта «Шах Дениз». Как вы знаете, сегодня мы занимаемся реализацией «Южного газового коридора», и это уникальный в мировом масштабе проект, первый среди инфраструктурных проектов на европейском пространстве. В этот проект предусмотрено инвестировать 40 миллиардов долларов. Большая их часть уже вложена. Работы в четырех сегментах «Южного газового коридора» идут успешно. Я недавно озвучил эти цифры, и хочу назвать их еще раз, чтобы об этом знали и участники выставки. Реализация проекта «Шах Дениз-2» находится на уровне 93 процентов. В ближайшее время мы отправим в море также верхние строения платформы «Шах Дениз». Реализация Южнокавказского трубопровода - на уровне 85 процентов. Этот трубопровод соединяет Азербайджан с Грузией. Проект TANAP, контракт по которому был заключен в 2012 году, и который успешно реализуется. Реализация проекта TANAP - на уровне 72 процентов, и мы ожидаем, что в следующем году отметим сдачу в эксплуатацию проекта TANAP. И четвертый проект – проект TAP, где уровень реализации составляет 42 процента. То есть, эти цифры сами по себе показатель. Они показывают, что все работы идут по плану, и мы приближаемся к завершению реализации проекта «Южный газовый коридор», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в этом году в Баку прошло третье заседание Консультативного совета «Южного газового коридора», и принятая резолюция еще раз показала, что Азербайджан - лидер этого проекта.

«В Консультативном совете принимали участие высокие должностные лица семи стран, участвующих в этом проекте - наши потенциальные партнеры, представители Балканских стран, высокие должностные лица Соединенных Штатов Америки и Великобритании, вице-президент Европейской комиссии. То есть, это было большое заседание, и резолюция, принятая по итогам заседания, отметила лидирующую роль Азербайджана в этой сфере. Должен также отметить и то, что заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» проводятся по инициативе Азербайджана уже в третий раз, и имеют очень большое значение. Потому что на этих встречах анализируется вся проделанная работа, и самое главное заключается в том, что мы совместно составляем программу для дальнейшей деятельности и реализуем ее. Уверен, что на четвертом заседании Совета, которое будет проведено в начале следующего года, мы будем говорить уже о новых успехах. Как я уже отметил, вопросы энергетической безопасности - это вопросы национальной безопасности стран, и Азербайджан играет важную роль в этой сфере и в регионе, и в Европе. Шаги, предпринимаемые нами в направлении энергетической диверсификации, приносят свои плоды, что тоже очень важно. Преимущество реализуемых Азербайджаном проектов в том, что у нас и маршруты диверсифицированные, и источники. Потому что сегодня основной рынок для нас – европейский рынок, и новые источники имеют большое значение также для Европы. Конечно, важны и маршруты. Но говоря об энергетической безопасности и энергетической диверсификации, в первую очередь, имеются в виду новые источники», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что единственным новым источником для стран Европы является Азербайджан.

«Потому что остальные источники уже долгие годы подпитывают Европу природным газом. Единственный новый источник – Азербайджан, большой и близко расположенный источник. Самое главное, что у азербайджанского государства есть сильная политическая воля, есть финансовые ресурсы, чтобы совместно с партнерами реализовать «Южный газовый коридор». Должен отметить и то, что если бы азербайджанское государство не инвестировало в реализацию этих четырех проектов, то, уверен, что не инвестировал бы ни один инвестор. Потому что различные проекты по выводу азербайджанского газа в Европу как минимум 10 лет были темой обсуждений. Эти обсуждения были безрезультатны потому, что никто не предпринимал первого шага для инвестирования. Все ждали, что кто-то предпримет этот шаг. Когда мы увидели, что эти обсуждения из года в год не приводят ни к каким результатам, то тогда, в 2012 году, подписали с турецкой стороной проект TANAP. После этого был дан старт проекту «Шах Дениз-2», затем был выбран проект TAP, и мы уже приступили к работе. Азербайджан проявляет здесь политическую волю, а также вносит экономический, финансовый вклад, чтобы проект «Южный газовый коридор» был реализован. Этот проект имеет для нас историческое значение. Потому что «Южный газовый коридор» укрепит наше долгосрочное развитие, принесет нам дополнительный большой доход», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что реализация проекта «Южный газовый коридор» уже способствует старту новым проектам.

«Сейчас на очереди начало работы по большому проекту «Абшерон». Работы уже начались, и через 2-3 года мы ожидаем первый газ с проекта «Абшерон», газовые запасы которого составляют 350 миллиардов кубометров. Одновременно, параллельно реализуются проекты «Умид», «Бабек» и проекты на мелководье, и в ближайшие годы ожидается начало работы этих проектов, то есть начало добычи. То есть, мы усиливаем свой нефтегазовый потенциал. Мы планируем экспортировать нефть и природный газ в еще большем объеме. Параллельно с этим сегодня мы превратились в важного партнера как транзитная страна, и через Азербайджан на мировые рынки поставляется нефть и нефтепродукты из восточной части Каспия. Наша роль растет, расширяется наша транспортная инфраструктура, также Каспийское пароходство, Бакинский порт, железная дорога, терминалы - все готово, мы сделали все. И уверен, что проекты в нефтегазовой сфере и дальше будут приносить еще больше пользы Азербайджану, будет расти экономический интерес к нам, а также наша роль в регионе и в мире. Все эти работы мы осуществляем для того, чтобы наша страна стала еще сильнее, чтобы ее позиции были еще прочнее, чтобы еще больше укрепить наш имидж в мире и, самое главное, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше. Поэтому доходы, поступающие от нефти, мы как инвестиции вкладываем в другие сферы и видим прекрасные результаты этого. За четыре месяца этого года экспорт Азербайджана вырос на 41 процент, в том числе на 22 процента вырос ненефтяной экспорт, на 44 процента вырос сельскохозяйственный экспорт.

Наши богатые нефтегазовые месторождения и дальше надолго будут обеспечивать развитие нашей страны, и Азербайджан и дальше будет разносторонне развиваться.

Еще раз приветствую всех гостей, желаю успехов выставке и конференции. Спасибо!», - сказал Президент Ильхам Алиев.