Президент Ильхам Алиев принял группу участников субрегионального семинара статистиков и заседания Совета руководителей статистических служб стран СНГ

2017-05-31 15:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял группу участников проводимого в Баку субрегионального семинара по данным и статистике Целей устойчивого развития для официальных статистиков высокого уровня и 57-го заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества независимых государств.