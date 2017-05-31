В Азербайджане принят закон о правилах этического поведения членов муниципалитетов

2017-05-31 15:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нарушение правил этического поведения будет служить основанием для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности.

Это предусматривает законопроект "О правилах этического поведения членов муниципалитетов", который был вынесен на обсуждение в среду на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Законопроект "О правилах этического поведения членов муниципалитетов" состоит из трех глав и 27 статей. Указанный закон устанавливает правила этического поведения членов муниципалитетов, принципы и правовые механизмы их соблюдения.

Согласно законопроекту, нарушение правил этического поведения будет служить основанием для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности. Жалобы от юридического или физического лица, либо другие поступившие сведения о нарушении членом муниципалитета положений закона, а также публикация в СМИ аналогичной информации могут стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

Если в ходе дисциплинарного производства в допущенном членом муниципалитета правонарушении будут выявлены признаки состава преступления, об этом должно быть сообщено в органы уголовного преследования.

В качестве одной из мер дисциплинарной ответственности за нарушение правил этического поведения могут быть избраны предупреждение или выговор.

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться личность члена муниципалитета, его авторитет в коллективе, уровень профессионализма, характер совершенного правонарушения. Мера дисциплинарной ответственности к нарушившему правила этического поведения члену муниципалитета применяется в течение 30 дней с момента обнаружения нарушения.

Законопроект был поставлен на голосование и принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)