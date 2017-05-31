В Туркменистане обсуждены задачи СМИ по освещению крупных спортивных мероприятий

2017-05-31 15:58 | www.trend.az | 3

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади состоялась конференция, проводимая в рамках комплексной подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Во встрече, организованной Министерством образования и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии, приняли участие представители Исполнительного комитета Азиады-2017, Академии наук, преподаватели и студенты различных вузов страны, ведущие спортсмены и тренеры.

Главными темами повестки дня стали значение работы средств массовой информации в проведении крупных состязаний международного уровня и подготовка волонтёров.

В фойе института была организована выставка, где представлены произведения Президента Гурбангулы Бердымухамедова, учебно-методические и научно-практические работы преподавателей и студентов ТНИМЯ им.Д.Азади, медали и кубки, завоёванные туркменскими спортсменами на международных соревнованиях. В числе экспонатов был и сертификат, выданный Организационным комитетом XVII Азиатских игр-2014 в Инчхоне (Республика Корея) за отличную работу волонтёров из Туркменистана.

С того момента, как Олимпийский Совет Азии закрепил за Ашхабадом право проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в столице было организовано множество мероприятий с участием специалистов в области подготовки крупных спортивных мероприятий и их освещения. А в 2015 году в ашхабадском Олимпийском городке прошла 34-я Генеральная ассамблея ОСА, собравшая руководителей Международного и Европейского олимпийских комитетов, международных федераций по различным видам спорта, а также спорткомитетов стран Азии и Океании.

Качество и уровень подготовки к предстоящим в сентябре комплексным Играм продемонстрировали проходившие в Ашхабаде в прошлом месяце чемпионаты Азии по кикбоксингу и тяжёлой атлетике, а также турнир регионального уровня по плаванию, где туркменские атлеты, проявив своё мастерство, завоевали 96 медалей (30 золотых, 32 – серебряные и 34 – бронзовые).

Туркменистан ждет новых достижений от своих спортсменов и в ходе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.