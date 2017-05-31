В Азербайджане мужчина вскрыл себе вены в отделении полиции

2017-05-31 16:42 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане в отделении полиции произошла попытка суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на İstipress, инцидент произошел в Хачмазе.

Доставленный в отделение полиции 38-летний житель Сабунчинского района Рамин Ахмедов попытался покончить с собой, вскрыв себе вены. Раненый сразу же был доставлен в Центральную больницу Хачмазского района.

Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего его вернули в отделение.

Э.А.

