В Азербайджане мужчина вскрыл себе вены в отделении полиции
2017-05-31 16:42 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане в отделении полиции произошла попытка суицида.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на İstipress, инцидент произошел в Хачмазе.
Доставленный в отделение полиции 38-летний житель Сабунчинского района Рамин Ахмедов попытался покончить с собой, вскрыв себе вены. Раненый сразу же был доставлен в Центральную больницу Хачмазского района.
Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего его вернули в отделение.