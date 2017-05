Азербайджан уничтожил огневую точку ВС Армении, противник понес потери (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уничтожил огневую точку ВС Армении, обстреливающую азербайджанские позиции на Физули-Ходжавендском направлении фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Противник понес потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)