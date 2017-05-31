IV Игры исламской солидарности ознаменовались триумфом азербайджанских спортсменов - НОК

2017-05-31 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в среду состоялась церемония награждения представителей медиа, принявших активное участие в освещении проведенных в Баку IV Игр исламской солидарности.

Выступивший на мероприятии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сказал, что IV Игры исламской солидарности завершились успешно.

«Эти Игры ознаменовались триумфальным выступлением азербайджанских спортсменов. Они завоевали 162 медали, из них 75 – золотые, благодаря чему Азербайджан занял первое место в медальном зачете. Это еще раз показало, что Азербайджан лидирует среди исламских стран», - сказал Гусейнзаде.

Отметив, что организация Игр была на высоком уровне, вице-президент НОК сказал, что Исламиада запомнилась своей грандиозностью.

«Все эти успехи связаны с именем президента НОК, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Потому что Президент создал все необходимые условия для грандиозного проведения Игр», - сказал вице-президент НОК.

Затем были награждены представители медиа, активно освещавших IV Игры исламской солидарности. АМИ Trend стало победителем в номинации "Лучшее информационное агентство".

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)