Президент Азербайджана принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию двух судов

2017-05-31 17:14 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о назначении, технических показателях судов «Джабраил» и «Губадлы». Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.