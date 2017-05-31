Против Афгана Мухтарлы выдвинуто дополнительное обвинение

2017-05-31 17:14 | www.apa.az | 3

Против Афгана Мухтарлы выдвинуто дополнительное обвинение.

Как передает АПА, об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, против А. Мухтарлы выдвинуто дополнительное обвинение по статье 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы) и 206 (контрабанда) УК АР.