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Кровавая война криминального мира: Обстреляны люди Лоту Гули – ФОТО

2017-05-31 17:10 | www.oxu.az | 3

В Одессе на улице Гагаринское плато была обстреляна BMW 5 серии с грузинскими номерами, в которой находились двое азербайджанцев-уроженцев Грузии: Илгам Гаджиев и Октай Архалы. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Прайм Крайм, оба получили легкие ранения: Илгам – в спину, Октай - в руку.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью в одну из одесских больниц, однако от госпитализации отказались. По их словам, они заметили двух нападавших, сбежавших с места происшествия.

Надир Салифов, он же Гули

По нашим данным, Илгам и Октай являются доверенными людьми вора «в законе» Надира Салифова, он же Гули. Илгаму, в частности, приписывают организацию неудавшегося покушения в Санкт-Петербурге в марте 2014 года на заклятого противника Гули, вора «в законе» Али Гейдарова, более известного в криминальной среде как Альберт Рыжий.

Рафик Эйвазов (Рафик Масаллиский)

По оперативной информации, своей причастности к расстрелу в Одессе в узких кругах не скрывает другой криминальный авторитет – Рафик Эйвазов, который, как известно, объявил Гули «кровную месть» и поклялся на могиле Ровшана покарать своих обидчиков, действовавших по приказу Гули. Однако, поскольку, ни Илгам, ни Октай в расправе над Рафиком личного участия не принимали, не исключено, что сегодняшнее покушение могло быть совершено при силовой поддержке бойцов Альберта Рыжего.

Али Гейдаров (Альберт Рыжий)

З.Г.

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