Ermənistan SQ-nin atəş nöqtəsi məhv edilib, düşmən itki verib (VİDEO)

2017-05-31

Bakı. Trend:

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtəsi məhv edilib.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, cəbhənin Füzuli-Xocavənd istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin uzunmüddətli atəş nöqtəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib.

Düşmən itki verib.