Президент Туркменистана посетил столичный Олимпийский городок

2017-05-31 16:42 | www.trend.az | 3

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом обустройства главной арены V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и подготовки грандиозного спортивного празднества, предстоящего в сентябре, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Быть хозяйкой Азиады-2017 – почетное звание для столицы Туркменистана, первой в Центральноазиатском регионе получившей право принимать у себя Азиатские игры. От того, насколько успешно пройдёт это важное событие, зависит спортивный престиж государства, его авторитет как крупного центра международной жизни.

Масштабный проект «Ашхабад-2017» – это возможность показать миру потенциал Туркменистана. Он нацелен на активизацию широкого партнёрства, укрепление дружеских и деловых контактов, установление атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе и мире, а также стимулирование развития массового спорта, национальной экономики, культурной сферы и туристической индустрии. Поэтому все вопросы его реализации находятся под пристальным вниманием главы государства, лично курирующего осуществление данного мегапроекта.

…У входа в Олимпийский городок Президента Гурбангулы Бердымухамедова встречали председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским играм, хяким города Ашхабада, глава турецкой компании «Polimeks», которой доверено возведение этого уникального объекта.

В ходе знакомства с проведёнными здесь работами глава государства отметил, что Олимпийский городок станет гордостью столицы, яркой частью городского пейзажа, поэтому важно, чтобы весь обширный спортивный комплекс гармонизировал с архитектурным обликом Ашхабада. Большое значение имеет и внешний вид каждого отдельного сооружения городка, благоустройство прилегающих территорий. Дизайн интерьеров и открытых пространств, их ухоженность должны соответствовать статусу этого колоссального проекта, сказал лидер нации.

Президент Туркменистана проследовал к Олимпийскому стадиону и осмотрел оформление входа для VIP-персон, затем, поднявшись на второй этаж, посетил VIP-ложи, где для гостей созданы максимально комфортные условия. С балкона открывается великолепное обозрение арены с трибунами на 45 тысяч зрительских мест. В предусмотренных здесь помещениях можно проводить деловые встречи и переговоры, для этого имеется необходимая мебель и оборудование.

Заострив внимание на особенностях декора, элементами которого выступают живописные полотна, лидер нации сказал, что иллюстрации должны отражать характерные черты национального искусства, повествовать о самобытных традициях и обычаях туркменского народа, в связи с чем дал соответствующим руководителям ряд поручений.

Что касается цветовой гаммы и стиля художественного оформления зданий, то они должны быть приближены к мотивам народного творчества, образам туркменской природы, дополнил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Подробнее ознакомившись с состоянием вступивших в завершающую стадию строительных и отделочных работ на стадионе, туркменский лидер отметил, что главным принципом создания оригинального облика сооружения является умелое сочетание приёмов национального зодчества и современных подходов.

Подчеркнув необходимость завершения строительства объектов городка в установленные сроки и на высоком качественном уровне, Президент Туркменистана отметил, что в облике всех новостроек должен найти воплощение дух современной эпохи, ритм сегодняшней динамичной жизни страны, где традиции органично сочетаются с новациями, а великое наследие народа – с прогрессивными преобразованиями.

Наряду с этим, глава государства распорядился держать под строгим контролем соответствие оснащённости объектов международным стандартам и требованиям, адресовав ряд конкретных поручений руководителю компании, занимающейся строительством городка.

Затем вниманию главы государства были представлены образцы униформы и парадной формы одежды для работников, задействованных в организации мероприятий Азиады-2017. В нарядной одежде для торжественных мероприятий дизайнеры творчески использовали фольклорные мотивы и детали туркменского национального костюма.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что форма для торжественных церемоний представляет собой немаловажную деталь, от которой тоже зависит, какими будут первые впечатления от страны.

Таким образом, соединив художественные решения, оригинальную подачу со смысловым богатством, символизмом, национальным колоритом, будут созданы насыщенные образы, которые очень многое поведают гостям о характере туркменского народа, его духовном мире, обычаях и традициях, подчеркнул туркменский лидер. А современная интерпретация народных костюмов должна наглядно показать, что только в движении, развитии и обновлении есть преемственность жизни.

При этом отмечалось, что гостям надо больше рассказывать об особенностях той или иной традиции, обрядах, их значении, уникальных чертах туркменской культуры, пробуждая у них желание познакомиться с Туркменистаном поближе и составить о нем многогранное представление.

Через национальные элементы в символике Игр, архитектуре Олимпийского городка, униформе волонтёров, спортивной одежде атлетов и т.п. надо популяризировать достояние туркменского народа, завещанное предками, которое современные туркмены, бережно сохранив, передадут потомкам, чтобы национальная культура служила дружбе между народами, взаимоуважению и миру на земле – вот духовная составляющая колоссального проекта «Ашхабад-2017», подчеркнул глава государства.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел здесь рабочее совещание, которое предварил показ видеофильма, посвящённого планам церемоний открытия и закрытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и проведения соревнований.

В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей о работах по проведению на высоком уровне торжественных, спортивных и культурных мероприятий Азиады-2017.

В отношении культурной составляющей Игр глава государства отметил, что в её содержании должны найти своё отражение многотысячелетняя история туркменского народа. С другой стороны - нужно ярко представить нынешние огромные достижения и впечатляющие успехи, масштабные преобразования Туркменистана, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, дав соответствующим руководителям поручения по данному вопросу.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы организации тренировочного процесса и состязаний в рамках ашхабадских Азиатских игр, их информационной поддержки и освещения, задачи, стоящие и по многим другим направлениям, предусмотренным генеральным планом Азиады-2017.

Отметив, что проведение на высоком уровне V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусства послужит приумножению мирового авторитета Туркменистана, первым в регионе получившего право на проведение Азиады, будет способствовать утверждению Туркменистана в качестве международного спортивного центра, лидер нации потребовал держать под неослабным контролем развёрнутую в этом направлении многогранную деятельность.

Подчеркнув, что на Азиаду-2017 ожидается приезд в Туркменистан многочисленных зарубежных гостей, глава государства дал ряд поручений по обеспечению слаженной работы всех соответствующих структур.