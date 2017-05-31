В Аздраме покажут спектакль «Чиполлино»

2017-05-31 17:33 | www.apa.az | 2

В Азербайджанском национальном театре драмы 1 июня в Международный день защиты детей будет показан спектакль «Чиполлино».

Как сообщает АПА, сценическое постановка будет осуществлена по мотивам известного итальянского писателя и журналиста Джанни Родари.

Режиссер постановки, новый музыкальный оформитель и автор новой сценической редакции Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, хореограф - Лала Гаджиева, ассистент режиссера - Нармин Гасанова.

Отметим, роли исполняют: актриса Хадиджа Новрузлу (Чиполлино), заслуженные артисты Альвида Джафаров (отец Лук), Мирза Агабейли (мастер Куду), Мазаир Джалилов (дядя Виноград), Рустам Рустамов (синьор Помидор), актер Рашад Бахтияров (принц Лимон).