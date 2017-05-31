В Кишиневе отмечены 28 Мая – День Республики и 25-летие отношений Азербайджан-Молдова

2017-05-31 17:38 | www.apa.az | 3

В Кишиневе состоялся прием, посвященный 28 мая - Дню Республики и 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщает АПА, В мероприятии приняли участие высокие гости, в числе которых председатель руководящей демократической партии Молдовы - Влад Плахотнюк, министры юстиции, здравоохранения, культуры, труда и социальной защиты, первый вице-спикер Парламента Молдовы и депутаты, руководители и сотрудники, аккредитованных в Молдове посольств и международных организаций, известные политические и общественные деятели, руководители местных СМИ, представители азербайджанской диаспоры, ведущие бизнесмены страны.

Вначале мероприятия прозвучали гимны Азербайджанской Республики и Республики Молдова, затем гостям мероприятия был продемонстрирован фильм, отражающий историко-культурное наследие, природу, традиции азербайджанского народа, последние достижения Азербайджана в разных сферах деятельности.

Выступивший на мероприятии Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов затронув, достижения и успехи современного Азербайджана на международной арене, рассказал о дальновидной успешной политике общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его достойного преемника Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в результате которой в Азербайджане установилось всестороннее развитие, стабильность, а наша страна стала ведущей страной региона. Касаясь Азербайджано-Молдавского сотрудничества, дипломат отметил, что две страны связывают отношения дружбы и всестороннего взаимодействия. Он выразил благодарность Молдавскому руководству, которое в вопросе урегулирования Нагорно-карабахского конфликта, придерживаясь норм и принципов международного права, поддерживает Азербайджан в данном вопросе. Кроме этого, дипломат отметил масштабные реформы, которые проводятся в Молдове последние три года и нацелены на улучшения во всех сферах жизнедеятельности. Посол подчеркнул, что результаты этих реформ налицо и Азербайджан радуются успехам дружеской страны.

Заместитель министра Иностранных дел и Европейской интеграции Лилиан Дарий в своем выступлении отметил, что Молдову и Азербайджан на пути к независимости связывают общие успехи и беды. Он выразил надежду, что конфликты, которые имеются у наших стран будут в ближайшее время разрешены в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Молдовы, на основе норм и принципов международного права. В тоже время, заместитель министра рассказал, об успешном сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций, в числе которых ООН, Совет Европы, ГУАМ, ОЧЭС и другие.

В продолжение вечера лауреат многих международных конкурсов Виталий Мачунский исполнил песни из репертуара известного деятеля культуры Азербайджана Муслима Магомаева, также на мероприятии прозвучала национальная и классическая музыка Азербайджана, был дан прием в честь гостей.