Ильхам Алиев принял глав служб по статистике государств СНГ

2017-05-31 17:17 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня группу участников проходящего в Баку на высоком уровне 57-го заседания Совета руководителей служб по статистике государств-участников Содружества Независимых Государств и субрегионального семинара Целей устойчивого развития.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства пожелал работе мероприятия удачи и выразил надежду, что обмен мнениями будет плодотворным и послужит делу укрепления сотрудничества.

Н.О.

