Трамп запутался в слове, когда писал твит

2017-05-31 17:21 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп написал 31 мая твит с незаконченной мыслью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza, он явно хотел сказать что-то про негативное освещение в прессе («press coverage»), но получилось так:

Твит провисел несколько часов и успел собрать почти сто тысяч ретвитов. И covfefe стало очень популярным мемом.

Многие пользователи гадали, что же это значит.

«Covfefe — это когда юристы дерутся с Дональдом Трампом, пытаясь выхватить телефон из его маленьких ручек»

«Covfefe в переводе с русского» На картинке: «Я ухожу в отставку»

«Covfefe уничтожит нас всех». На картинке — ввод кода для запуска ядерных ракет

«Covfefe — это состояние души»

Даже королеве Елизавете II интересно!

Н.О.