Политолог: «В письмах Трампа указывается, что отношения США-Азербайджан вступили на новый этап»

2017-05-31 17:45 | www.apa.az | 2

«Президент США Дональд Трамп за короткий отрезок времени направил уже второе письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Президент США в первом своем письме поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем Республики. Затем американский президент направил письмо по случаю сегодняшней церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки. Оба письма содержали теплые приветствия».

Об этом АПА сказал руководитель Центра Исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

Э.Шахиноглу сказал, что в своем письме по случаю Дня Республики Д.Трамп отметил, что Азербайджан является ценным партнером для США. Обе страны привержены укреплению отношений посредством диалога в области безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов. Кроме того, Трамп подчеркнул, что с нетерпением ожидает работы с президентом Азербайджана, как с активным партнером США: «В сегодняшнем письме Д.Трампа в честь церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки также нашли отражение схожие предложения. Президент США сказал, что его страна поддерживает проект Южный газовый коридор, готова работать с Ильхамом Алиевым. Он отметил, что США придают большое значение совместным проектам с Азербайджаном. Трамп выразил поддержку развитию Азербайджана, усилиям нашей страны по обеспечению энергетической безопасности. О чем говорят эти предложения? Как и все президенты-республиканцы, Дональд Трамп выносит на передний план геополитические интересы. С этой точки зрения, Вашингтон дает положительную оценку роли Азербайджана в регионе. Дональд Трамп еще и бизнесмен, значит его интересует политическая и экономическая прибыль от сотрудничества с такими странами как Азербайджан».

Политолог Габиль Гусейнли заявил АПА, что высоко оценил месседжи президента США: «Одним из стратегических регионов, которому США придают большое значение, является Южный Кавказ, в частности Азербайджан и Грузия. Вес Азербайджана в этом направлении стал больше, поскольку он расположен на пересечении Европы и Азии, играет очень важную роль в транспортировке углеводородных запасов Каспия в Европу. Речь идет не только о нефти, но и о «голубом топливе». США продолжают решительно поддерживать глобальные энергетические проекты, в том числе Южный газовый коридор, лидером которых является Азербайджан. США приветствуют усилия Азербайджана и его партнеров, направленные на завершение этих проектов. США считают Азербайджан новым энергетическим источником для Европы. США высоко ценят роль Азербайджана в усилении глобальной энергетической безопасности, в том числе роль в разработке и экспорте энергетических ресурсов Каспийского региона. В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая построена по маршруту древнего Шелкового пути. Эта железная дорога свяжет два континента более тесными узами. США и Запад не только не покидают регион Южного Кавказа, но и всеми своими структурами, НАТО, экономическими связями осваивают регион».

Политолог подчеркнул, что оба письма Дональда Трампа президенту Азербайджана оцениваются высоко: «Это отражает подход новой администрации США к региональным проблемам. США не будут строить свою внешнюю политику на основе принципов вмешательства во внутренние дела других стран и попыток управлять ими, как это было прежде. Эта политика предусматривает еще большее развитие выгодного и равноправного сотрудничества, а также стратегического партнерства. В адресованных президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращениях Дональда Трампа указывается на начало нового этапа в двусторонних отношениях между двумя странами. Президент США считает Азербайджан ценным партнером его страны и желает прилагать больше усилий для еще большего развития двусторонних отношений, которые строились на протяжении 25 лет. Соединенные Штаты поддерживают и приветствуют осуществляемую президентом Ильхамом Алиевым работу в направлении диверсификации экономики Азербайджана и проведения реформ, а также желают налаживания новых выгодных бизнес-связей между двумя странами. США и Азербайджан совместными усилиями ведут борьбу с терроризмом, делая все возможное для укрепления глобальной безопасности».



Политолог сказал, что в письмах Трампа обращает на себя внимание вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Это показывает, что Соединенные Штаты не позволят некоторым государствам единолично доминировать в регионе, и не пожалеют сил для справедливого урегулирования конфликта на основе норм международного права. Письма президента США – важное событие, которое требует высокой оценки. Считаю, что постоянное развитие американо-азербайджанских отношений полностью соответствует политическим и экономическим интересам обеих стран».