Президент принял участие в церемонии введения в эксплуатацию новых судов – ФОТО

2017-05-31 17:28 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых снабженческих судов «Джабраил» и «Губадлы» флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о целях, технических показателях судов «Джабраил» и «Губадлы».

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.

Н.О.

