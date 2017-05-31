Президент принял участие в церемонии введения в эксплуатацию новых судов – ФОТО
2017-05-31 17:28 | www.oxu.az | 2
Сегодня состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых снабженческих судов «Джабраил» и «Губадлы» флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.
Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о целях, технических показателях судов «Джабраил» и «Губадлы».
Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR.