Азербайджан и Турция подписали новый меморандум

2017-05-31 17:35 | www.oxu.az | 2

Во вторник, 30 мая, в штаб-квартире Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Межгосударственным авиационным комитетом и Генеральным директоратом гражданской авиации Турецкой Республики в области лётной годности.

Меморандум стал результатом длительной работы по взаимному изучению стандартов и процедур Сторон, направленных на обеспечение безопасности полётов гражданских воздушных судов. Настоящий меморандум преследует цель укрепления и развития сотрудничества между сторонами в этой сфере.

Меморандум закрепляет намерение Сторон подписать Рабочие процедуры по сертификации воздушных судов, подготовка которых ведётся Авиарегистром МАК и Департаментом лётной годности Генерального директората гражданской авиации Турецкой Республики.

В частности, это позволит реализовать проект поставки российских вертолётов Ка-32А11ВС в Турцию, заинтересованность в котором была ещё раз подтверждена турецкой стороной. Вертолёт Ка‑32А11ВС имеет действующий сертификат Авиарегистра МАК и EASA, благодаря чему с успехом эксплуатируется во многих государствах Европы и мира. Особенно востребован в последнее время его «противопожарный» вариант.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве как в области лётной годности, так и в других областях обеспечения безопасности полётов.