Контракт на разработку блока АЧГ будет продлен в июне - региональный президент BP (версия 2)

2017-05-31 17:01 | www.trend.az | 2

Первая версия опубликована в 11.10

БАКУ /Trend/ - Контракт типа PSA на разработку блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия будет продлен в следующем месяце, сказал журналистам в среду региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Мы не форсируем события, но думаю, что конец июня - это подходящее время для подписания контракта. Это крупная сделка, мы все хотим, чтобы все было в порядке", - сказал Джонс.

По его словам, продление контракта позволит увеличить инвестиции в проект, в котором BP останется оператором.

"Когда компании знают, что контракт в скором времени истечет, они, как правило, сокращают инвестиции по понятным причинам. Продлевая контракт по АЧГ до 2050 года, мы получим больше инвестиций, потому что так компании смогут добыть больше резервов", - сказал Джонс, не уточнив сумму инвестиций, которые будут вложены в дальнейшую разработку месторождений.

Он также добавил, что BP всерьез рассматривает вариант использования новой буровой установки SOCAR в будущем и обсуждает этот вопрос с представителями госкомпании.

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и BP 23 декабря 2016 года подписали письмо о намерениях по разработке блока "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года. Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработки блока АЧГ.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Максим Цурков)