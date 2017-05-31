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По окончании Игр «Баку 2017» спортсмены готовятся к Играм «Ашхабад 2017»

2017-05-31 17:06 | www.trend.az | 2

Изумительная церемония Закрытия ознаменовала завершение IV Исламских игр солидарности в Баку.

Праздничная атмосфера красноречиво говорит об успешном проведении соревнований, продлившихся двенадцать дней в столице Азербайджана. Спортсмены из 54 стран приняли участие в этом грандиозном мероприятии, которое стало для них прекрасной разминкой в преддверии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, говорится в статье, распространенной посольством Туркменистана в Баку.

Пять из десяти стран, занявших верхние строки турнирной таблицы, являются азиатскими странами. Это означает, что многочисленные звезды, проявившие себя в течение двух недель соревнований в Баку, примут участие в важном спортивном событии в сентябре в Ашхабаде, где лучшие из лучших спортсменов Азии будут бороться за первенство.

Учитывая то, что в программу Игр «Ашхабад 2017» включены многие виды боевых искусств, все внимание будет устремлено на борцов из Ирана. Исламская Республика была лидирующей азиатской страной в общекомандном зачете, которая набрала преимущественное число медалей в соревнованиях по ушу. Иранским спортсменам не удалось взойти на пьедестал почета лишь в весе 48 кг среди мужчин. Ушу, возможно, и не включено в программу Игр в Ашхабаде, но мастерство иранцев в спортивной борьбе и других боевых дисциплинах составит достойную конкуренцию.

Также, если хорошее выступление на Исламских играх солидарности является залогом успеха, то легкоатлеты из Бахрейна составят достойную конкуренцию в сентябре. Сборная по легкой атлетике этой страны завоевала 11 медалей.

Внимание туркменских болельщиков будет устремлено на сборную страны. Туркменская команда заняла 15 строку таблицы командного зачета, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Возможность достойно выступить на родной земле придаст уверенности туркменским спортсменам, на которых возложены огромные надежды в предстоящих Играх.

Тяжелоатлет, золотой призер Игр в Баку Полина Гурьева и серебряный призер Гульнабат Кадырова нацелены только на победу для своей страны. Среди тех спортсменов, от которых также ждут успешных результатов, необходимо назвать имя знаменосца туркменской сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мердана Атаева, который стал самым титулованным туркменским спортсменом на Играх в Баку, благодаря завоеванным им двум серебряным медалям по плаванию.

Учитывая то, что до начала Игр осталось меньше 120 дней, для болельщиков настало время сплотиться вокруг своей команды!

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