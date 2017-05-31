Отечественные стартаперы примут участие в полуфинале конкурса Startup Village

2017-05-31 17:52 | www.oxu.az | 3

Азербайджанские победители «Стартап тура по открытым инновациям» (Open Innovations Startup Tour), проведенного при организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, российского фонда «Сколково» и ООО «Парк высоких технологий - YT Park», примут участие в полуфинале конкурса Startup Village.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в полуфинале стартап- конкурса, который состоится 6-7 июня в Центре инноваций Сколково, нашу страну будут представлять проект «Lia» от команды «Spinal» в составе Арифа Мовсумзаде, Алексея Джафарова и Фидан Рустамовой, проект «Kvotter» от Орхана Ахмедова и проект «Sağlam Yaşam platforması» от Шахлара Пашаева.

В целом, в мероприятии предусмотрено участие более 20000 участников, 3500 стартапов и более 600 инвесторов.

Участие азербайджанских стартаперов в данном конкурсе дает возможность дать подробную информацию потенциальным инвесторам о своих проектах, а также создает благоприятные условия для выхода на международные рынки.

Напомним, что «Стартап тур по открытым инновациям», являющийся крупнейшим мероприятием по поиску инновационных стартапов в странах СНГ, состоялся 17-18 апреля текущего года в Баку.

Для участия в туре, основная цель которого – оказать поддержку в реализации перспективных и инновационных проектов в сфере высоких технологий, обратились 235 участников и 82 проекта, 15 из которых получили право на участие.

Для сведения сообщим, что стартап-конкурс Startup Village, является традиционным мероприятием в рамках «Стартап тура по открытым инновациям» и считается одним из крупнейших стартап конкурсов Европы.

У.А.

