Решение суда в связи с апелляционной жалобой Джахангира Гаджиева будет объявлено завтра

2017-05-31 18:00 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова выступил адвокат обвиняемого Ибрагима Гусейнова Азер Тагиев. Он попросил вынести в отношении его подзащитного оправдательный приговор. Выступивший на заседании гособвинитель потребовал не удовлетворять апелляционную жалобу, сохранить приговор в силе. Затем судьи удалились на совещание.

Решение суда будет объявлено 1 июня.

Отметим, на проведенном некоторое время назад предварительном заседании в Бакинском апелляционном суде адвокаты подали ходатайство о проведении судебного следствия. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Адвокаты подали кассационную жалобу на это решение. Однако Верховный суд не удовлетворил жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.