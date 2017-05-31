В Москве объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды

2017-05-31 18:00 | www.oxu.az | 3

В ночь на 1 июня в Москве порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это экстренное предупреждение сделало столичное управление МЧС.

Кроме того, в Москве пройдут сильный ливень и гроза.

В ведомстве предупредили, что из-за шквала снова могут падать деревья, а также повредиться линии электропередач.

Ранее о резком усилении ветра сообщало и МЧС по Московской области. По их данным, шквал до 24 метров в секунду ожидается 31 мая.

Н.О.