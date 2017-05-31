Парламентская делегация Туркменистана приняла участие в Невском экологическом конгрессе

2017-05-31 17:12 | www.trend.az | 3

Делегация Меджлиса (парламента) Туркменистана приняла участие в III Невском экологическом конгрессе, который состоялся в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает посольство Туркменистана в Баку. Форум, прошедший под девизом «Экологическое просвещение – чистая страна», был организован Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ, Советом Федерации Федерального Собрания России и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Делегаты конгресса обменялись информацией и опытом по вопросам формирования системы экологического образования как залога экологической безопасности и сохранения здоровья населения.

В рамках деловой части форума состоялись пленарное заседание и тематические круглые столы, на которых рассмотрены предложения по совершенствованию законодательства, направленного на дальнейшее развитие экологического просвещения, укрепление межрегионального и приграничного сотрудничества на пространстве СНГ, продвижение экологически ориентированных технологий, обеспечение здоровой среды обитания и повышение качества жизни человека.

Представители Туркменистана как страны, председательствующей в Межгосударственном фонде спасения Арала, приняли участие в работе круглого стола «Современные проблемы и возможное будущее Аральского моря», а также посетили выставку, посвященную экологической проблематике.

На полях форума члены туркменской делегации провели встречу с председателем совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия как важной составляющей межгосударственных отношений и отметили положительную динамику диалога законодателей России и Туркменистана.

Валентина Матвиенко пригласила делегацию Туркменистана принять участие в мероприятиях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которые состоятся 14–18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге.