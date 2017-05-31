Азербайджанец объявлен в международный розыск – ФОТО

2017-05-31 18:20 | www.oxu.az | 4

Правоохранительные органы России объявили в международный розыск азербайджанца, совершившего сексуальное насилие в отношении малолетней девочки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, Зейд Гусейнли Тахир оглы, родившийся 12 января 1992 года в селе Алексеевка Лянкяранского района, объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Его характерные признаки и другая информация занесены в бюллетень «красной линии».

З.Гусейнли обвиняется в общей сложности по трем эпизодам совершения действий сексуального характера против несовершеннолетних, содержащих состав преступления.

З.Г.