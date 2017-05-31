Президент Азербайджана: Мы находимся на последнем этапе переговоров с зарубежными партнерами, чтобы сохранить долгосрочный, устойчивый уровень добычи

2017-05-31 17:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы находимся на последнем этапе переговоров с зарубежными партнерами, чтобы сохранить долгосрочный, устойчивый уровень добычи.

Об этом в частности сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

Президент Азербайджана подчеркнул, что подписанный в 1994 году «Контракт века» является историческим проектом.

«Если бы тогда не был бы подписан «Контракт века», то не были бы вложены инвестиции в нефтегазовую сферу в Азербайджане. Не было бы вложено никаких инвестиций в месторождение «Шах Дениз». Если бы не были построены нефтегазовые трубопроводы, то сегодня не мог бы быть реализован «Южный газовый коридор». Никто бы не вложил средств в транспортные проекты, в реализуемый сегодня проект транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. И это, если учесть, что Азербайджан вложил в этот проект около одного миллиарда долларов. Если бы у нас не было денег, то, конечно же, никто не инвестировал бы в этот проект. Поэтому «Контракт века» занимает исключительное место в развитии азербайджанского государства. Успешная реализация этого контракта позволила нам направить полученные от нефти средства в человеческий капитал, ненефтяной сектор, инфраструктурные проекты, и развивать нашу страну. Сегодняшний Азербайджан, наши регионы, цветущие города и один из самых красивых городов мира - город Баку, являются наглядным примером проделанной нами работы. Проделанная работа налицо. Мы смогли осуществить всю эту работу в результате продуманной политики. Конечно же, усиливая наш экономический потенциал, мы смогли в значительной степени вывести страну вперед», - сказал глава государства.

Глава государства коснулся также продления срока контракта по «Азери-Чираг-Гюнешли».

«Надеюсь, что в ближайшем будущем мы придем к согласию с иностранными инвесторами о продлении этого проекта. Потому что месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли» имеет очень большой потенциал, недобытой нефти еще достаточно много. Поэтому сейчас мы находимся на последнем этапе переговоров с зарубежными партнерами, чтобы сохранить долгосрочный, устойчивый уровень добычи», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вкладываемые в Азербайджан инвестиции в прозрачной форме сохраняются, защищаются в Азербайджане.

«По линии Государственного нефтяного фонда предусматривается реализация самых важных для нашей страны проектов. Первый из них - решение проблем вынужденных переселенцев. За последние годы для вынужденных переселенцев было построено около 100 поселков - именно за счет средств Нефтяного фонда. И эти средства, конечно же, формируются из доходов от нефтяных операций. Сегодня мы, можно сказать, смогли представить себя в мире как современная, динамично развивающаяся страна», - сказал Президент Азербайджана.