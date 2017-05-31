Арам Асатурян освобожден от должности начальника Центрального военного госпиталя Минобороны Армении

2017-05-31 18:27 | www.apa.az | 4

Начальник Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны Армении, полковник Арам Асатурян освобожден от занимаемой должности и отправлен в кадровый резерв.

Как передает АПА со ссылкой на panorama.am, об этом сообщил журналистам начальник военно-медицинского управления ВС РА, полковник Камавор Хачатрян.

Новый начальник госпиталя пока не назначен. «У нас есть несколько кандидатов, этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Будет выбран лучший из кандидатов», – сказал Камавор Хачатрян.