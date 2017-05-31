Cын азербайджанского миллиардера покупает железнодорожную компанию

2017-05-31 18:30 | www.oxu.az | 3

Сын главы и основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф покупает небольшого железнодорожного оператора «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Kommersant, эта компания исторически тесно сотрудничает с дочерними структурами ЛУКОЙЛа.

Не исключено, что ВПТ и раньше принадлежала акционерам ЛУКОЙЛа.

ВПТ работает на рынке с 2003 года, выручка по РСБУ за 2015 год — около 109 млн руб., чистая прибыль — 176 тыс. руб. (за 2014 год — 71,3 млн руб.).

Согласно описаниям вакансий на Hh.ru, ВПТ сейчас набирает сотрудников в «новый стартап» по транспортировке нефтепродуктов автотранспортом. Сейчас в собственности у ВПТ 400 железнодорожных цистерн, все они арендуются дочерней структурой ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Транс».

Связаться с Юсуфом Алекперовым и ВПТ не удалось, в ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

З.Г.

