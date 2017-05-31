Азербайджанская армия захватила на линии фронта устройство видеонаблюдения ВС Армении

2017-05-31 18:38 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Минобороны, в ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.



Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию.