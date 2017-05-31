Россия высылает пять молдавских и двух эстонских дипломатов

2017-05-31 18:46 | www.apa.az | 3

Россия высылает из страны пять молдавских и двух эстонских дипломатов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД.

Эти меры стали ответом на высылку российских дипломатов Таллином и Кишиневом. Покинуть Россию предписано пятерым сотрудникам молдавского посольства, генконсулу Эстонии в Петербурге и главе псковской канцелярии генконсульства.

Молдавские дипломаты должны выехать из России в трехдневный срок, эстонские — в пятидневный.

При этом в ведомстве выразили надежду, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих недружественных действий по отношению к России и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.

Комментируя решение Москвы, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения двух стран за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас. По его словам, к этому привели безответственные действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов.

«Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует», — сказал Додон.

Это решение было принято накануне предстоящей встречи лидеров России и Молдавии в Санкт-Петербурге. Додон и Владимир Путин кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума. При этом Путин может затронуть вопрос последствиях высылки из Кишинева российских дипломатов, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Павел Филип, такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом Додон осудил действия правительства. В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдавии против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева.

МИД Эстонии в свою очередь предписал покинуть страну консулу в Нарве Андрею Сургаеву генеральному консулу в этом городе Дмитрию Казеннову. Причины такого решения не сообщаются. В российском МИД назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.