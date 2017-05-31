Посол: «Азербайджан продолжает оставаться приоритетной страной для Великобритании»

2017-05-31 19:06 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании приема в рамках Нефтегазовой выставки заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Она сказала, что имеется большой потенциал для расширения этой сферы: «Более 400 британских компаний функционируют в различных сферах. Мы работаем над тем, чтобы еще больше британских компаний действовали в Азербайджане. Азербайджан продолжает оставаться приоритетной страной для Великобритании. Мы создаем более тесные связи во всех сферах. Через три недели Азербайджан во второй раз проведет соревнования «Formula 1». 8 из 10 команд «Formula 1» расположены в Великобритании. Эта сфера известна в Великобритании так же, как и нефтегазовый сектор».