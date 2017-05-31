Посол США: «В борьбе с терроризмом мы действуем совместно с Азербайджаном»

2017-05-31 19:17 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании приема в рамках Нефтегазовой выставки заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он напомнил, что сегодня на выставке он зачитал письмо президента США Дональда Трампа. В письме было отмечено, что Азербайджан является партнером США: «Основная цель проводимых в Азербайджане реформ – улучшение благосостояния народа. В борьбе с терроризмом мы действуем совместно с Азербайджаном. В письме Дональда Трампа отмечено, что мы делаем все возможное, чтобы обе стороны нагорно-карабахского конфликта продолжили переговорный процесс. Он сказал, что США рядом с азербайджанским народом. Мы готовы продолжать сотрудничество в сфере экономики, безопасности и демократических принципов».