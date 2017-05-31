На линии фронта захвачено устройство видеонаблюдения ВС Армении – ФОТО

2017-05-31 18:45 | www.oxu.az | 2

Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана специальным способом было перехвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенной на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, в ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии соприкосновения войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ничем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию.

Н.О.