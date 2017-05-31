У крепостных стен Ичери шехер прошло этническое дефиле (ФОТО)

2017-05-31 18:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Azerbaijan Fashion Week у крепостных стен древней части Баку – Ичери шехер прошел показ казахстанского бренда Jado и азербайджанского K.Fabuel, сообщает Trend Life.

Древние стены Ичери шехер стали удивительной и неповторимой декорацией к этническим коллекциям дизайнеров. После показов зарубежные гости отправились в экскурсию по достопримечательностям Баку.

Пятый сезон Azerbaijan Fashion Week ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины. Показы коллекций сезона F/W 17-18 проходят в Музее каменной летописи, отеле Fairmont Baku Flame Towers и Ичери Шехер при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров. В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

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(Автор: Вугар Иманов)