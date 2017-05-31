Официальный представитель США: «Южный газовый коридор повысит экономическое благосостояние в Азербайджане»

2017-05-31 19:26 | www.apa.az | 3

«На сегодняшней нефтегазовой выставке в Баку был отмечен вклад, который Азербайджан вносит в добычу и транспортировку энергоресурсов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании в Азербайджане приема в рамках нефтегазовой выставки заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам Робин Данниган.

«Верим, что правительства и компании совместными усилиями реализуют Южный газовый коридор. Считаем, что Южный газовый коридор наряду с тем, что повысит экономическое благосостояние в Азербайджане, даст толчок диверсификации энергоресурсов и развитию экономики Европы», - отметила Р.Данниган.