Время и молитва шестого дня месяца Рамазан

2017-05-31 19:16 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву шестогово дня священного месяца Рамазан.

7 рамазан 1438 – 1 июня 2017

Имсаг: 03:14

Ифтар: 20:21

Молитва пятого дня:

Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə’siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin.

Молитва 6-го дня благостного месяца Рамазан.

Именем Аллаха Всемилостивейшего и Милосердного!

О, мой Аллах! Убереги меня в этот день от позора за прегрешения мои! Не наказывай меня розгами возмездия! И отдали меня в этот день от дел, могущих разгневать Тебя!

Заклинаю Тебя благами, дарованными Тобою, о наисладчайшая Мечта всех мечтающих!

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято с сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

