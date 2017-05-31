Официальный представитель США прокомментировала возникшую в Италии проблему в связи с Южным газовым коридором

2017-05-31 19:47 | www.apa.az | 3

«Для реализации проектов, в которых участвуют множество стран и партнеров, важен открытый диалог».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказала заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам Робин Данниган, комментируя возникшую в Италии проблему в связи с Южным газовым коридором.

«Мы посредством своих послов в соответствующих странах и федерального правительства готовы помочь в вопросах, которые могут быть решены диалогом. Этот проект даст толчок диверсификации энергообеспечения, открытию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности как в Европе, так и на глобальном рынке», - отметила Р.Данниган.