При теракте в Кабуле пострадали семеро американцев

2017-05-31 20:15 | www.apa.az | 3

Семеро граждан США пострадали при взрыве, прогремевшем в Кабуле.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, трое из семи раненных американцев являются госслужащими.

Теракт в Кабуле произошел в среду утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал Вазир- Акбар-Хан вблизи с посольством ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали.