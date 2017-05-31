Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

2017-05-31 19:31 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2017 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2017 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и день призыва) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных cилах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 июля 2017 года должны быть уволены в запас военнослужащие, отслужившие положенный срок, предусмотренный закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».

С.Б.

