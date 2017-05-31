Роберт Секута о партнерстве Азербайджана и США

2017-05-31 19:43 | www.oxu.az | 3

Азербайджан - ценный партнер США, сказал в среду в Баку посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом во время организованного в Баку посольствами США и Великобритании приема в рамках Нефтегазовой выставки заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Уже 25 лет, как США и Азербайджан установили двусторонние отношения, также ровно 25 лет, как Азербайджан вернулся на глобальную арену. Мы совместно работаем над процветанием, а также совместно боремся с терроризмом», - сказал посол.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-апреле составил почти 97,53 миллиона долларов, из которых 95,98 миллиона долларов пришлись на импорт американской продукции.

С.Б.

