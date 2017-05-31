11 ведущих педагогов бакинской школы (ФОТО)

2017-05-31 18:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории состоялся концерт, посвященный 50-летию одиннадцатилетней музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

В связи с 50-летним юбилеем школы начальник Главного управления Вугар Зейналов вручил 11 ведущим педагогам учебного заведения Почетные грамоты.

Среди награжденных – Мехрибан Алескерова, Севиндж Садыхова, Гюльнара Ахмедова, Ругия Ильдарова, Рена Зульфугарова (класс - фортепиано), Севиль Керимова, Лариса Дадашова (класс - теория музыки), Кямаля Джахангирова (класс - канон), Афларуз Мамедов (класс - тар), Ильгар Мирзабеков (класс - кларнет), Татьяна Яценко (класс - хор).

В концертной программе участвовали талантливые ученики музыкальной школы, которые представили вниманию слушателей обширную музыкальную программу.

В заключение проректор Национальной консерватории профессор Малик Гулиев поздравил педагогов и учащихся школы с проведением концерта на высоком уровне и пожелал им дальнейших творческих успехов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)