Под колесами племянника Кябиры Мамедовой погиб полицейский – ФОТО

2017-05-31 19:55 | www.oxu.az | 3

За рулем автомобиля Porsche, который накануне столкнулся с полицейским автомобилем, находился племянник известной предпринимательницы Кябиры Мамедовой, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Напомним, накануне в поселке Баилово перед заправочной станцией SOCAR автомобиль Fiat Doblo Управления полиции Сабаильского района столкнулся с автомобилем Porsche. В результате аварии погиб полицейский, еще несколько человек получили ранения.

По информации местных СМИ, за рулем Porsche находился Ровшан Мамедов (1974 г.р.). Он приходится племянником владелице торгового центра «Бина» Кябире Мамедовой.

В настоящее время мужчина госпитализирован в Институт травматологии.

С.Б.

