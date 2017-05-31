Навальному отказали в организации митинга в Москве

2017-05-31 20:45 | www.oxu.az | 3

Мэрия Москвы отказала оппозиционеру Алексею Навальному в организации акции против коррупции 12 июня.

Как передает Oxu.Az, об этом «Интерфаксу» сказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он пояснил, что гражданину, который привлекался к административной ответственности, запрещено быть устроителем публичного мероприятия.

При этом сторонникам Навального предложили перенести массовое шествие и митинг с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток столицы. По словам Черникова, «проспект Сахарова — традиционное для проведения таких мероприятий место в центре города, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день».

Чиновник отметил, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный ряд намечены мероприятия в честь Дня России, а на 1-й Тверской-Ямской проводятся ремонтные работы. «Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», — сказал представитель мэрии, напомнив, что в соответствии с законом, срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения.

С.Б.

